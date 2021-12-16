МВД России прокомментировало сообщения о показателях разыскной деятельности 

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Министерство внутренних дел России сообщило, что опубликованные в СМИ сведения о показателях разыскной работы подразделений министерства не соответствуют действительности.
МВД России прокомментировало сообщения о показателях разыскной деятельности 
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-центра МВД на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что 16 декабря в СМИ появились материалы, посвящённые вопросам разыскной работы органов внутренних дел, в частности розыску пропавших без вести.

По информации МВД, утверждение о том, что «в России находят только каждого пятого пропавшего без вести», не соответствует действительности.

В министерстве добавили, что указанные в статистике цифры отражают результаты работы только по возбуждённым разыскным делам. В пресс-центре заявили, что в абсолютном большинстве случаев местонахождение пропавших граждан устанавливается сотрудниками полиции до их заведения, в процессе первоначальной проверки по заявлениям граждан о лицах, пропавших без вести.

«Так, в 2019 году сотрудниками разыскных подразделений органов внутренних дел рассмотрено свыше 180 тыс. материалов в отношении без вести пропавших граждан. До заведения разыскных дел и объявления федерального розыска установлено местонахождение более 163 тыс. граждан», — заявили в министерстве.

Отмечается, что в 2020 году из 181 тыс. пропавших в кратчайшие сроки, до заведения разыскных дел, найдены 167 тыс.

Также в МВД объяснили, что в статистические показатели количества разыскиваемых лиц включаются не только граждане, пропавшие в отчётном периоде, но и те, кого не удалось разыскать в предыдущие годы, в связи с чем механический подсчёт процента установленных лиц из числа находившихся в розыске в данном случае некорректен.

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