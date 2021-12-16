Служба «112» обработала 18 млн обращений в Петербурге за четыре года

Служба «112» обработала 18 млн обращений в Санкт-Петербурге за четыре года.

Об этом сообщают «Невские новости».

С начала 2021 года операторы приняли более 3,6 млн запросов.

«Среднее количество вызовов в сутки составляет около 13 тыс., а в дни пиковых нагрузок доходит до 17—18 тыс. Каждый звонок и каждый случай индивидуальны, поэтому чёткого временного норматива на обработку сообщения в службе «112» не существует», — отмечается в заявлении Городского мониторингового центра.

Обратиться в службу можно в том числе при нулевом балансе на телефоне. Звонки принимаются не только на русском, но и на английском, немецком, итальянском и испанском языках.

Ранее НСН сообщала, что операторы Системы-112 приняли около 4 млн экстренных вызовов в Москве с начала 2021 года.