Служба «112» обработала 18 млн обращений в Петербурге за четыре года

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Служба «112» обработала 18 млн обращений в Санкт-Петербурге за четыре года.
Служба «112» обработала 18 млн обращений в Петербурге за четыре года
  • © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

С начала 2021 года операторы приняли более 3,6 млн запросов.

«Среднее количество вызовов в сутки составляет около 13 тыс., а в дни пиковых нагрузок доходит до 17—18 тыс. Каждый звонок и каждый случай индивидуальны, поэтому чёткого временного норматива на обработку сообщения в службе «112» не существует», — отмечается в заявлении Городского мониторингового центра.

Обратиться в службу можно в том числе при нулевом балансе на телефоне. Звонки принимаются не только на русском, но и на английском, немецком, итальянском и испанском языках.

Ранее НСН сообщала, что операторы Системы-112 приняли около 4 млн экстренных вызовов в Москве с начала 2021 года.

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