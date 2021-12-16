В Севастополе обнаружили подземный объект во время дорожных работ

Во время дорожных работ на улице Адмирала Владимирского в Севастополе обнаружили подземный объект.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.

«Ремонт дороги будет остановлен частично на тех участках, где вскрыты обнажения. Ремонт остального участка дороги может быть продолжен, его сейчас ничто не тормозит. Объект будет обследован, и мы сможем понять, нужна ли корректировка проектных решений и что делать с подпорной стенкой», — рассказала руководитель Севнаследия Ирина Масликова.

Она отметила, что исследование потребует специального оборудования, поскольку внутри объекта много воды, имеются навалы камней и грунта.

Также Масликова сообщила, что попасть внутрь удалось пока только реставратору Анатолию Пряшникову, который нашёл остатки мебели и освещения, а также фрагменты взрывоопасных предметов, что может свидетельствовать о том, что в годы Великой Отечественной войны на объекте располагались вспомогательные помещения для казематов 11-й береговой батареи.

«Будет проведено обследование трёх помещений. Самое главное — что работа поисковиков по изучению этих объектов не будет мешать остальной работе. Это и есть самый компромиссный подход в этой ситуации», — сказал председатель организации «Морской форт» Григорий Донец.

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