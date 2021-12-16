ЧФ провёл совместные учения морской авиации и расчётов БПКРК «Бастион»

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На Черноморском флоте прошли совместные учения морской авиации и расчётов береговых ракетных комплексов «Бастион» по ликвидации морской учебной цели.
ЧФ провёл совместные учения морской авиации и расчётов БПКРК «Бастион»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

По сценарию учений, в акватории Чёрного моря обнаружили корабль условного противника с группой диверсантов на борту.

«Для выполнения задачи по комбинированному уничтожению цели в воздух была поднята дежурная группа самолётов из состава морской авиации и ПВО ЧФ, а расчёты БПКРК «Бастион», дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марш в позиционный район и приготовили ракетные комплексы к применению», — рассказали в пресс-службе.

Роль корабля условного противника исполнил сторожевой корабль «Ладный».

К учениям привлекли более 200 военнослужащих, четыре самолёта Су-30СМ, два самолёта Су-24М и дивизион БПКРК «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ.

Ранее ФАН сообщало, что на полигоне Прудбой в Волгоградской области прошли учебные стрельбы с участием танковых и мотострелковых подразделений Южного военного округа.

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