ЧФ провёл совместные учения морской авиации и расчётов БПКРК «Бастион»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
По сценарию учений, в акватории Чёрного моря обнаружили корабль условного противника с группой диверсантов на борту.
«Для выполнения задачи по комбинированному уничтожению цели в воздух была поднята дежурная группа самолётов из состава морской авиации и ПВО ЧФ, а расчёты БПКРК «Бастион», дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марш в позиционный район и приготовили ракетные комплексы к применению», — рассказали в пресс-службе.
Роль корабля условного противника исполнил сторожевой корабль «Ладный».
К учениям привлекли более 200 военнослужащих, четыре самолёта Су-30СМ, два самолёта Су-24М и дивизион БПКРК «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ.
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