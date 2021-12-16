В Подмосковье провели более 1800 ярмарок с начала года

В Московской области провели более 1800 ярмарок в январе — сентябре 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Количество предоставленных торговых мест на них составило более 80 тыс.», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Более половины торговых мест было отдано под сельское хозяйство. Также продавались сувениры, одежда и другие товары.

В настоящее время в Подмосковье предусмотрено 274 площадки, где разрешено проведение ярмарок.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начали работу пять новогодних ярмарок.