В Подмосковье провели более 1800 ярмарок с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Количество предоставленных торговых мест на них составило более 80 тыс.», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Более половины торговых мест было отдано под сельское хозяйство. Также продавались сувениры, одежда и другие товары.
В настоящее время в Подмосковье предусмотрено 274 площадки, где разрешено проведение ярмарок.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начали работу пять новогодних ярмарок.