В Подмосковье провели более 1800 ярмарок с начала года

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В Московской области провели более 1800 ярмарок в январе — сентябре 2021 года.
В Подмосковье провели более 1800 ярмарок с начала года
  • ©портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Об этом сообщает телеканал «360».

«Количество предоставленных торговых мест на них составило более 80 тыс.», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Более половины торговых мест было отдано под сельское хозяйство. Также продавались сувениры, одежда и другие товары.

В настоящее время в Подмосковье предусмотрено 274 площадки, где разрешено проведение ярмарок.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начали работу пять новогодних ярмарок.

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