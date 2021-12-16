Аналитик Таганов назвал причины привлекательности вторичного жилья

Руководитель аналитического центра «ИНКОМ-недвижимость» Дмитрий Таганов рассказал о причинах привлекательности вторичного жилья.

В беседе с Life.ru он заявил, что покупателей квартир на вторичном рынке привлекает оперативность — у них есть возможность заселиться сразу и не ждать сдачи дома, не тратиться на ремонт.

«Имеет значение социально-экономический фактор. Вторичное жильё располагается в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой — социальной, торговой и развлекательной, транспортной. При покупке вторички все плюсы и минусы сразу видны — контингент соседей, наличие необходимых для комфортной жизни городских объектов в шаговой доступности», — добавил Таганов.

Ранее эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию на рынке арендного жилья.