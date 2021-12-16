Аналитик Таганов назвал причины привлекательности вторичного жилья

Короткая ссылка
Руководитель аналитического центра «ИНКОМ-недвижимость» Дмитрий Таганов рассказал о причинах привлекательности вторичного жилья.
Аналитик Таганов назвал причины привлекательности вторичного жилья
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что покупателей квартир на вторичном рынке привлекает оперативность — у них есть возможность заселиться сразу и не ждать сдачи дома, не тратиться на ремонт.

«Имеет значение социально-экономический фактор. Вторичное жильё располагается в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой — социальной, торговой и развлекательной, транспортной. При покупке вторички все плюсы и минусы сразу видны — контингент соседей, наличие необходимых для комфортной жизни городских объектов в шаговой доступности», — добавил Таганов.

Ранее эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию на рынке арендного жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить