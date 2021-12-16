Специалист по недвижимости Мельникова прокомментировала ситуацию с ценами на жильё

Директор департамента инвестиционных сделок Point Estate Евгения Мельникова прокомментировала ситуацию с ценами на жильё.

«Основным драйвером роста стала льготная ипотека. Она простимулировала спрос во всех ценовых сегментах. В ответ многие застройщики поднимали цены», — заявила она в беседе с Life.ru, перечисляя причины повышения стоимости жилья в новостройках.

По словам Мельниковой, ещё одним фактором, повлиявшим на цены, стал переход застройщиков на эскроу-счета, из-за чего новостройки «выходят в продажу сразу по более высокой стоимости».

Ранее эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию на рынке арендного жилья.