Психолог Крушинских перечислила способы справиться с чувством одиночества

Врач-психолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских рассказала, как можно справиться с чувством одиночества.

«На мой взгляд, не надо бросаться заводить новые отношения, бежать в новые хобби и увлечения и даже отправляться в новые путешествия, стараясь загасить это чувство. Важно дать себе возможность разобраться в происходящем», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как уточнила Крушинских, одиночество — это возможность изучить себя.

С другой стороны, оказавшись в подобной ситуации, можно рассмотреть вариант оказания помощи окружающим.

«Например, вы можете заняться благотворительностью, помощью животным, поучаствовать в волонтёрских движениях. Главное, не замыкаться в себе, стараться признавать свой выбор и выбор других, уходить от обид», — посоветовала эксперт.

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