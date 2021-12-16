Психолог Крушинских перечислила способы справиться с чувством одиночества
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«На мой взгляд, не надо бросаться заводить новые отношения, бежать в новые хобби и увлечения и даже отправляться в новые путешествия, стараясь загасить это чувство. Важно дать себе возможность разобраться в происходящем», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
Как уточнила Крушинских, одиночество — это возможность изучить себя.
С другой стороны, оказавшись в подобной ситуации, можно рассмотреть вариант оказания помощи окружающим.
«Например, вы можете заняться благотворительностью, помощью животным, поучаствовать в волонтёрских движениях. Главное, не замыкаться в себе, стараться признавать свой выбор и выбор других, уходить от обид», — посоветовала эксперт.
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