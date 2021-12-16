В «Авито Авто» заявили о росте спроса на подержанные праворульные машины в России

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В сервисе «Авито Авто» заявили о росте спроса на подержанные праворульные машины в России.
В «Авито Авто» заявили о росте спроса на подержанные праворульные машины в России
  • Pixabay

Как уточняет ФАН, за год спрос на праворульные автомобили в стране вырос на 39%. Так, наибольшей популярностью среди россиян пользуется Toyota Corolla. Далее следуют Toyota Alphard и Toyota Mark II.

Лидерами по покупке праворульных машин среди регионов оказались Хабаровский край и Амурская область.

Доля таких автомобилей на вторичном рынке здесь превышает 70%. Следом в соответствующем рейтинге расположился Краснодарский край.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.

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