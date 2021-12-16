Омикрон-штамм коронавируса выявлен у прибывшего из Конго студента ростовского вуза
- Reuters
«У иностранного студента 22 лет, прибывшего из Республики Конго для обучения... подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
Пациента изолировали в индивидуальном боксе моноинфекционного госпиталя, контактные лица также изолированы.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что в России выявлено 25 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.