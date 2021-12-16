В Иркутской области завели дело против «чёрных лесорубов»

В Иркутской области завели уголовное дело против «чёрных лесорубов».

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По версии следствия, нелегальные лесозаготовители под руководством 32-летнего мужчины действовали в Качугском районе. Незаконной деятельностью занимались пять бригадиров и более 30 работников.

Для прикрытия злоумышленники использовали документы местного КФХ, дающие право на рубку деревьев и переработку пиломатериалов. В реальности подозреваемые заготавливали древесину за пределами обозначенного участка.

По предварительной оценке, ущерб лесному фонду оценивается более чем в 30 млн рублей.

Дела завели по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная рубка лесных насаждений». Расследование продолжается.

Ранее Newinform сообщало, что в Иркутской области завели уголовное дело по факту контрабанды леса в Китай.