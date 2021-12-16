В Иркутской области завели дело против «чёрных лесорубов»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По версии следствия, нелегальные лесозаготовители под руководством 32-летнего мужчины действовали в Качугском районе. Незаконной деятельностью занимались пять бригадиров и более 30 работников.
Для прикрытия злоумышленники использовали документы местного КФХ, дающие право на рубку деревьев и переработку пиломатериалов. В реальности подозреваемые заготавливали древесину за пределами обозначенного участка.
По предварительной оценке, ущерб лесному фонду оценивается более чем в 30 млн рублей.
Дела завели по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная рубка лесных насаждений». Расследование продолжается.
Ранее Newinform сообщало, что в Иркутской области завели уголовное дело по факту контрабанды леса в Китай.