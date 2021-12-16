В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с крупным оборотом

В Москве пресекли деятельность преступной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью с оборотом более 1 млрд рублей. К настоящему времени задержаны два человека.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Оперативниками установлено, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионные вознаграждения в размере 6,5%», — сказала Волк.

По её словам, злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, через которые под видом платы за поставку овощей и фруктов из-за границы перечисляли средства клиентов.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148 млн рублей.