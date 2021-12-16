В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с крупным оборотом
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Оперативниками установлено, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионные вознаграждения в размере 6,5%», — сказала Волк.
По её словам, злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, через которые под видом платы за поставку овощей и фруктов из-за границы перечисляли средства клиентов.
По факту произошедшего заведено уголовное дело. Подозреваемые находятся под домашним арестом.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148 млн рублей.