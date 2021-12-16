В Кремле назвали «темой для обеспокоенности» высокую инфляцию в Росcии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что высокая инфляция в России является темой для обеспокоенности.

Он напомнил, что установка президента — делать всё возможное, чтобы вернуть инфляцию к запланированным показателям как можно скорее.

«Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает. И это давление в мировой экономике также ощущается — не менее, а может быть, даже где-то ещё более сильно. В этом плане да, это тема для обеспокоенности», — отметил он.

Ранее сообщалось, что инфляция в России в годовом выражении на 13 декабря замедлилась до 8,11%.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов отметил, что в 2022 году возможна новая волна инфляции из-за цен на продовольствие.