СК проводит проверку по факту гибели людей при пожаре под Челябинском
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«Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнём при распитии спиртного», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.
Ранее стало известно о пожаре в многоэтажном жилом доме в посёлке Старокамышинск в Челябинской области.
Сотрудникам МЧС удалось спасти восемь человек, однако двое мужчин и ещё одна женщина скончались.