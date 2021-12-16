СК проводит проверку по факту гибели людей при пожаре под Челябинском

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Следственные органы СК России проводят проверку по факту гибели трёх человек во время пожара в Челябинской области.
СК проводит проверку по факту гибели людей при пожаре под Челябинском
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнём при распитии спиртного», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

Ранее стало известно о пожаре в многоэтажном жилом доме в посёлке Старокамышинск в Челябинской области. 

Сотрудникам МЧС удалось спасти восемь человек, однако двое мужчин и ещё одна женщина скончались.

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