Эксперт рынка недвижимости Бекетов прокомментировал ситуацию на рынке арендного жилья

Эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов прокомментировал ситуацию на рынке арендного жилья.

«Действительно, в отдельном сегменте стоимость аренды выросла за год до 30%», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, на рост цен могла повлиять, например, инфляция. Также Бекетов отметил миграцию населения внутри страны и рост востребованности жилья для аренды в крупных городах при смене места жительства.

«Если есть спрос и предложение, то цены балансируют на уровне платёжеспособности этого спроса. Пока в крупных городах есть спрос на аренду и есть высокооплачиваемая работа, рост стоимости продолжится, находя этот баланс. Рынок есть рынок», — добавил эксперт.

Ранее, как сообщал телеканал «360», эксперт по недвижимости Олег Бендриков и риелтор Наталья Перескокова дали прогноз по ситуации на рынке недвижимости в 2022 году.