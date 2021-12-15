Год экологии объявят в ЯНАО в 2022 году

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что планирует объявить Год экологии в 2022 году.
Год экологии объявят в ЯНАО в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

«Это не то, что закончится 31 декабря. Это комплекс мероприятий, которые мы запускаем, и они будут жить много лет», — отметил Артюхов во время прямой линии с жителями ЯНАО.

Глава региона напомнил об экологических волонтёрских проектах в Карском море, на островах Белом и Вилькицкого.

В округе намерены развивать заказники и парки, создавать условия для отдыха на природе. Продолжится работа по ликвидации накопленного экологического ущерба.

«Мы должны защищать краснокнижных животных, в том числе моржей. Мы дошли до главы государства и вызвали его искренний интерес. По моржам будем делать отдельную программу с промышленными партнёрами», — добавил Артюхов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Российский экологический оператор (РЭО) вложит 990 млн рублей в строительство комплекса по обработке и утилизации отходов, который появится в Тульской области.

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