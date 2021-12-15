В Москве наградили более 1000 волонтёров по итогам года

В Москве наградили более 1000 волонтёров по итогам 2021 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В столице развивается патриотическое, событийное, культурное, социально ориентированное, спортивное и другие направления добровольчества. Участвуя в самых разных мероприятиях и программах, волонтёры не только помогают в их организации, но и открывают для себя новые возможности, расширяют кругозор, заводят новых друзей», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, команда ресурсного центра «Мосволонтёр» насчитывает более 130 тыс. человек. Всего в добровольческой жизни столицы принимают участие почти 670 тыс. человек.

В 2021 году волонтёры помогали на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, участвовали в акциях «Поздравь ветерана» и «Красная гвоздика», в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», Московском урбанистическом форуме и других мероприятиях.

Ранее НСН сообщала, что более 180 волонтёров представили Москву на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».