На маршруты Москвы в 2022 году выйдут 43 трёхсекционных трамвая

Короткая ссылка
Трамвайный парк Москвы в 2022 году пополнят 43 трёхсекционных низкопольных вагона, которые выйдут на маршруты № 6, 15, 30 и 31.
На маршруты Москвы в 2022 году выйдут 43 трёхсекционных трамвая
  • © Mos.ru

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Кроме поставки трамваев, производитель обязывается в течение 30 лет гарантировать сервисное обеспечение вагонов — заниматься их ремонтом и техобслуживанием. Новые вагоны сейчас работают на 87% маршрутов», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

У вагонов нового поколения низкий пол. Трамваи оборудованы системой климат-контроля, USB-портами и разъёмами USB Type-C для зарядки. Также имеются крепления для велосипедов, инвалидных и детских колясок.

В городе курсирует более 500 полностью низкопольных трамваев.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что Санкт-Петербург планирует закупить к весне 2022 года 2,7 тыс. новых автобусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить