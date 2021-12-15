На маршруты Москвы в 2022 году выйдут 43 трёхсекционных трамвая

Трамвайный парк Москвы в 2022 году пополнят 43 трёхсекционных низкопольных вагона, которые выйдут на маршруты № 6, 15, 30 и 31.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Кроме поставки трамваев, производитель обязывается в течение 30 лет гарантировать сервисное обеспечение вагонов — заниматься их ремонтом и техобслуживанием. Новые вагоны сейчас работают на 87% маршрутов», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

У вагонов нового поколения низкий пол. Трамваи оборудованы системой климат-контроля, USB-портами и разъёмами USB Type-C для зарядки. Также имеются крепления для велосипедов, инвалидных и детских колясок.

В городе курсирует более 500 полностью низкопольных трамваев.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что Санкт-Петербург планирует закупить к весне 2022 года 2,7 тыс. новых автобусов.