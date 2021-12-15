Учения ЦВО прошли в Оренбургской области

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Учения Центрального военного округа прошли на полигоне в Оренбургской области.
Учения ЦВО прошли в Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты отработали боевые стрельбы из тяжёлых огнемётных систем залпового огня.

Для ликвидации целей использовались неуправляемые реактивные снаряды.

Также участники тренировки выполнили маскировочные манёвры под прикрытием дымовой завесы.

В оперативно-боевом сборе участвуют свыше 300 военнослужащих.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учения в Крыму по противовоздушной обороне.

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