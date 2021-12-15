Учения ЦВО прошли в Оренбургской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты отработали боевые стрельбы из тяжёлых огнемётных систем залпового огня.
Для ликвидации целей использовались неуправляемые реактивные снаряды.
Также участники тренировки выполнили маскировочные манёвры под прикрытием дымовой завесы.
В оперативно-боевом сборе участвуют свыше 300 военнослужащих.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учения в Крыму по противовоздушной обороне.