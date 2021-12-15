Автоэксперт Хресин рассказал, что делать, если машина застряла в снегу

Автоэксперт Алексей Хресин рассказал, что делать, если машина застряла в снегу.

«В первую очередь, надо оценить здраво свои навыки вождения. На снегу может потянуть в сторону и увести автомобиль, что опасно, если рядом припарковано чужое транспортное средство», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, если есть лопата, то нужно попробовать раскопать снег для аккуратного выезда, а если нет, то можно обратиться за помощью к дворникам.

Также Хресин поделился мнением относительно того, стоит ли оставлять карточку на лобовом стекле автомобиля со своим номером телефона. По словам эксперта, это необязательно, так как соседей по парковке может не быть дома или же им будет так же сложно выехать из снега.

«Если ситуация критическая, то лучше ехать на работу на такси. Приходится иногда водителям менять свою тактику в пользу общественного транспорта. Это как раз один из таких случаев. К нему надо быть готовым», — пояснил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты сервисов «СберУслуги» и «СберАвто» назвали самые распространённые ошибки водителей зимой, которые могут привести к ДТП.