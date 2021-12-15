В Петербурге назвали лауреатов премии «Математическая прогрессия»

В Санкт-Петербурге назвали лауреатов ежегодной премии «Математическая прогрессия». Победителями стали студенты и аспиранты.

Об этом сообщает Life.ru.

Среди лауреатов — победители Международной математической олимпиады, финалисты и призёры Google Hash Code, VK Cup и других соревнований по информатике.

Лучших определили специалисты СПбГУ и Российской академии наук.

«Символично, что мы собрались в конце 2021 года, который был объявлен в России Годом науки и технологий, и в канун объявленного ООН всемирного Года фундаментальной науки, в который в Петербурге пройдёт Международный конгресс математиков — один из старейших и важнейших научных конгрессов», — заявил научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, обладатель медали Филдса Станислав Смирнов.

По его словам, наука, особенно математика, значимы как никогда.

Ранее «Взгляд» сообщал, что стали известны лауреаты национальной премии «Студент года» — совместного проекта Российского союза молодёжи и президентской платформы «Россия — страна возможностей».