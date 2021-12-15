«Известия»: продажи премиальных смартфонов в России выросли в 1,5 раза с начала года

Продажи смартфонов дороже 50 тыс. рублей в России выросли в 1,5 раза в январе — октябре 2021 года, а доля таких гаджетов на отечественном рынке увеличилась с 8,3 до 12,9%.

РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на МТС (анализ охватывает весь рынок страны). Таким образом, доля премиальных смартфонов впервые преодолела отметку в 10%, заявил представитель оператора Алексей Меркутов. По его словам, на бюджетные модели спрос, наоборот, сокращается. Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.