«Известия»: продажи премиальных смартфонов в России выросли в 1,5 раза с начала года

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Продажи смартфонов дороже 50 тыс. рублей в России выросли в 1,5 раза в январе — октябре 2021 года, а доля таких гаджетов на отечественном рынке увеличилась с 8,3 до 12,9%.
«Известия»: продажи премиальных смартфонов в России выросли в 1,5 раза с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на МТС (анализ охватывает весь рынок страны).

Таким образом, доля премиальных смартфонов впервые преодолела отметку в 10%, заявил представитель оператора Алексей Меркутов. По его словам, на бюджетные модели спрос, наоборот, сокращается.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.

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