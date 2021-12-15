«Известия»: продажи премиальных смартфонов в России выросли в 1,5 раза с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на МТС (анализ охватывает весь рынок страны).
Таким образом, доля премиальных смартфонов впервые преодолела отметку в 10%, заявил представитель оператора Алексей Меркутов. По его словам, на бюджетные модели спрос, наоборот, сокращается.
Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.