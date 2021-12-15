В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО видеоблогера Шлякова

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RT
Видеоблогер Валентин Шляков, арестованный по обвинению в экстремистской деятельности, содержится в многоместной камере СИЗО №5 Москвы и нуждается в одежде и предметах первой необходимости. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО видеоблогера Шлякова
  • РИА Новости

«У меня тут ничего нет, нет одежды, даже трусами со мной соседи по камере поделились», — привёл он слова видеоблогера, которого арестовали ещё в августе.

По словам Шлякова, он не имеет также средств на лицевом счете для приобретения в тюремном магазине предметов первой необходимости.

«Вот нужны, например, щипчики для стрижки ногтей, их в СИЗО не выдают, можно только купить, и делиться ими никто не будет — это же предмет гигиены», — пояснил Шляков.

Видеоблогер также считает, что его подписчики не знают о его текущем местонахождении.

«СМИ сообщили, что я в СИЗО «Лефортово», а я в СИЗО №5 с августа, и за всё это время не получил ни одного письма», — сказал Шляков членам ОНК.

Он также заявил, что отказался от адвокатов, назначенных государством, и выразил надежду на то, что адвоката ему бесплатно предоставят правозащитные организации.

Ранее СМИ писали, что следователи московского УФСБ России предъявили Шлякову обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности на его YouTube-канале — ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет»).

Санкция инкриминируемой блогеру статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трех лет.

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