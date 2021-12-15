В Москве восстановили 45 ветхих строений с начала года

Короткая ссылка
В Москве восстановили 45 ветхих строений с начала 2021 года.
В Москве восстановили 45 ветхих строений с начала года
  • ©mos.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В 2021 году Госинспекция по недвижимости зафиксировала на территории города 1932 ветхих строения. В настоящее время 45 объектов приведено в надлежащий вид, а 90 — демонтировано», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он отметил, что по остальным строениям либо уже идут восстановительные работы или демонтаж, либо формируется пошаговый план и определяются дальнейшие действия.

Как уточнил Овчинский, принимается решение о сносе только тех объектов, которые не подлежат восстановлению, представляют угрозу для жизни и здоровья граждан, а также зданий, не являющихся объектами культурного наследия.

Как ранее передавал телеканал «360», власти Московской области запланировали приступить к четырём проектам комплексного развития жилья за 2021 и 2022 годы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить