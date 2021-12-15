В Москве восстановили 45 ветхих строений с начала года

В Москве восстановили 45 ветхих строений с начала 2021 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В 2021 году Госинспекция по недвижимости зафиксировала на территории города 1932 ветхих строения. В настоящее время 45 объектов приведено в надлежащий вид, а 90 — демонтировано», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он отметил, что по остальным строениям либо уже идут восстановительные работы или демонтаж, либо формируется пошаговый план и определяются дальнейшие действия.

Как уточнил Овчинский, принимается решение о сносе только тех объектов, которые не подлежат восстановлению, представляют угрозу для жизни и здоровья граждан, а также зданий, не являющихся объектами культурного наследия.

Как ранее передавал телеканал «360», власти Московской области запланировали приступить к четырём проектам комплексного развития жилья за 2021 и 2022 годы.