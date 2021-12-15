Турпоток на курорт Манжерок в Республике Алтай вырос на 60% в 2021 году

Туристический поток на всесезонный курорт Манжерок в Республике Алтай вырос на 60% в 2021 году.

«В среднем в 2021 году нас посетили 425 тыс. гостей, декабрь выровняет ситуацию, и у нас станет около 0,5 млн гостей. Средняя загрузка у нас 72%, в пиковый период мы регистрируем 5 тыс. гостей в день», — заявил председатель совета директоров курорта Иван Морозов.

Он отметил, что к 2023 году турпоток на Манжерок должен превысить отметку 1,2 млн человек.

Пока на территории курорта работает одна канатная дорога, но уже в этом сезоне запустят ещё две.

«В этом году будут ещё две кресельные канатные дороги, в следующем году — ещё две. К концу реализации проекта мы планируем получить 52 км горнолыжных трасс», — сообщил Морозов.

По его словам, на курорте продолжается строительство комплекса премиальных вилл и бань. Также в этом году начали строить панорамный ресторан.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковный Красногорск принял более 800 тыс. туристов с начала 2021 года.