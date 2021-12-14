В Ставропольском крае произошёл прорыв газовой трубы с факельным возгоранием
- Reuters
«Произошёл порыв трубы 500 мм на газопроводе, идёт факельное горение. На место выехал начальник Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кий», — говорится в сообщении ведомства на странице во «ВКонтакте».
Уточняется, что на месте происшествия задействованы 21 человек и восемь единиц техники.
В июле сообщалось, что на магистральном газопроводе в Кишертском районе Пермского края произошло возгорание.