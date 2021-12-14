В Ставропольском крае произошёл прорыв газовой трубы с факельным возгоранием

В ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили о прорыве газовой трубы с факельным возгоранием между населёнными пунктами Усть-Невинка и Беломечётская.

«Произошёл порыв трубы 500 мм на газопроводе, идёт факельное горение. На место выехал начальник Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кий», — говорится в сообщении ведомства на странице во «ВКонтакте».

Уточняется, что на месте происшествия задействованы 21 человек и восемь единиц техники.

В июле сообщалось, что на магистральном газопроводе в Кишертском районе Пермского края произошло возгорание.