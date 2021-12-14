В Москве ребёнок выпал с третьего этажа жилого дома
- РИА Новости
«Из окна третьего этажа жилого дома по улице Донбасской выпал пятилетний ребёнок», — сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Уточняется, что ребёнок жив, он был доставлен в больницу, где ему оказывают врачебную помощь.
По предварительным данным, квартира арендуется для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними.
Начата прокурорская проверка.
В августе следственные органы СК России по Республике Татарстан возбудили уголовное дело после падения годовалого мальчика из окна 11-го этажа в Набережных Челнах.