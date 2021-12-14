Автоэксперт Радько высказался о ситуации с заметаемой снегом разметкой на дорогах
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«Проблема нерешаема, потому что мы ничего не можем поделать с нашей зимой и сразу убрать снег тоже нереально. Поэтому всем остаётся быть только внимательнее», — заявил Радько в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, обжаловать штрафы за несоблюдение разметки, незаметной из-за слоя снега на асфальте, водителям очень трудно.
«Боюсь, что здесь вряд ли есть какие-то шансы на оспаривание, потому что камера фиксирует не наличие или отсутствие разметки, а размещение автомобиля в том месте, в котором его быть не должно», — пояснил Радько.
Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по безопасному вождению в зимний период.