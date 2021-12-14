Победители конкурса «Лидеры России» приняли участие в акции «Ёлка желаний»

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Победители трёх сезонов конкурса «Лидеры России» приняли участие в акции «Ёлка желаний» в Санкт-Петербурге. Акцию организовал всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной».
Победители конкурса «Лидеры России» приняли участие в акции «Ёлка желаний»
  • © лидерыроссии.рф

Об этом сообщает Life.ru.

«Клуб лидеров России «Эльбрус» поддерживает «Ёлку желаний» четвёртый год. Это большая радость — подарить добро человеку, который этого очень ждёт. Шарики на ёлке заканчиваются очень быстро, и члены клуба с благодарностью относятся к этому проекту за возможность сделать кого-то счастливым», — заявила председатель клуба «Эльбрус», лауреат конкурса «Лидеры России», депутат Государственной думы VIII созыва Татьяна Дьяконова.

Со своей стороны, заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил, что «Ёлка желаний» — прекрасная возможность реализовать мечту детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей, нуждающихся в помощи и поддержке.

Ранее ФАН сообщило о старте новогодней благотворительной акции «Ёлка добра» в Санкт-Петербурге.

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