Победители конкурса «Лидеры России» приняли участие в акции «Ёлка желаний»

Победители трёх сезонов конкурса «Лидеры России» приняли участие в акции «Ёлка желаний» в Санкт-Петербурге. Акцию организовал всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной».

Об этом сообщает Life.ru.

«Клуб лидеров России «Эльбрус» поддерживает «Ёлку желаний» четвёртый год. Это большая радость — подарить добро человеку, который этого очень ждёт. Шарики на ёлке заканчиваются очень быстро, и члены клуба с благодарностью относятся к этому проекту за возможность сделать кого-то счастливым», — заявила председатель клуба «Эльбрус», лауреат конкурса «Лидеры России», депутат Государственной думы VIII созыва Татьяна Дьяконова.

Со своей стороны, заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил, что «Ёлка желаний» — прекрасная возможность реализовать мечту детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей, нуждающихся в помощи и поддержке.

Ранее ФАН сообщило о старте новогодней благотворительной акции «Ёлка добра» в Санкт-Петербурге.