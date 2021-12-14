В Ассоциации операторов фитнес-индустрии прокомментировали ситуацию с ценами на абонементы

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) прокомментировали ситуацию с ценами на абонементы.

Как сообщает газета «Известия», в ассоциации спрогнозировали, что в 2022 году продолжится тренд на рост стоимости абонементов в фитнес-клубах — в течение года повышение может составить не менее 10%, а ежеквартальное подорожание возможно на уровне 3—5%.

«Цены на абонементы будут расти. Другого выхода у игроков рынка нет. Но повышение не будет одномоментным», — заявила глава АОФИ Ольга Киселёва.

По её словам, индустрия находится «в коридоре между сохранением рентабельности и способностью клиента купить абонемент по такой цене».

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, исполнительный директор ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» и тренер по оздоровительному фитнесу Ольга Чижевская дала советы по поддержанию формы во время пандемии COVID-19.