В Казани начал работу всероссийский форум «Студенческая весна»

В Казани начал работу всероссийский образовательный форум «Студенческая весна».

Об этом сообщает ОТР.

В столицу Татарстана приехали более 500 студентов, руководителей театральных клубов, режиссёров и организаторов культурно-массовых мероприятий.

В течение недели они будут изучать креативные направления, в том числе моду и медиа.

Финалом форума станет шоу-перформанс, созданный участниками совместно с экспертами и опытными наставниками. Наиболее ярких и талантливых представителей студенчества пригласят на юбилейный фестиваль, который состоится в Самаре в 2022 году.

Ранее kp.ru сообщало, что во всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход» победили 200 студентов.