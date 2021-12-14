В Казани начал работу всероссийский форум «Студенческая весна»

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В Казани начал работу всероссийский образовательный форум «Студенческая весна».
В Казани начал работу всероссийский форум «Студенческая весна»
  • © Российская студенческая весна | Студвесна | РСМ
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Об этом сообщает ОТР.

В столицу Татарстана приехали более 500 студентов, руководителей театральных клубов, режиссёров и организаторов культурно-массовых мероприятий.

В течение недели они будут изучать креативные направления, в том числе моду и медиа.

Финалом форума станет шоу-перформанс, созданный участниками совместно с экспертами и опытными наставниками. Наиболее ярких и талантливых представителей студенчества пригласят на юбилейный фестиваль, который состоится в Самаре в 2022 году.

Ранее kp.ru сообщало, что во всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход» победили 200 студентов.

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