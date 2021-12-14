Опрос: 80% россиян пьют кофе каждый день
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Об этом сообщает Life.ru.
Выяснилось, что более 40% респондентов тратят свыше 1 тыс. рублей в месяц на покупку кофе.
Также оказалось, что более 80% участников исследования пьют кофе каждый день, преимущественно две чашки ежедневно. Каждый шестой выпивает по одной чашке в день, столько же — по три чашки.
Ещё 13% опрошенных пьют более четырёх чашек кофе ежедневно.
Почти две трети респондентов называют себя кофеманами. Большая часть участников опроса тратят в месяц на кофе до 1 тыс. рублей, каждый пятый — 1—2 тыс. рублей, каждый девятый — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц.
Ещё 6% тратят от 3 тыс. рублей ежемесячно.
Ранее клинический психолог, руководитель образовательного проекта «Общественное здоровье» Московского института психоанализа Ольга Тонкова-Кузнецова в беседе с «Известиями» рассказала, как избавиться от зависимости от кофе.