Опрос: 80% россиян пьют кофе каждый день

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Международный логистический оператор СДЭК и онлайн-ретейлер «Самокат» провели опрос, посвящённый тратам россиян на кофе.
Опрос: 80% россиян пьют кофе каждый день
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru.

Выяснилось, что более 40% респондентов тратят свыше 1 тыс. рублей в месяц на покупку кофе.

Также оказалось, что более 80% участников исследования пьют кофе каждый день, преимущественно две чашки ежедневно. Каждый шестой выпивает по одной чашке в день, столько же — по три чашки.

Ещё 13% опрошенных пьют более четырёх чашек кофе ежедневно.

Почти две трети респондентов называют себя кофеманами. Большая часть участников опроса тратят в месяц на кофе до 1 тыс. рублей, каждый пятый — 1—2 тыс. рублей, каждый девятый — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц.

Ещё 6% тратят от 3 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее клинический психолог, руководитель образовательного проекта «Общественное здоровье» Московского института психоанализа Ольга Тонкова-Кузнецова в беседе с «Известиями» рассказала, как избавиться от зависимости от кофе.

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