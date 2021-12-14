В Удмуртии рассказали о планах по обеспечению жильём детей-сирот в 2022 году
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Как отметил глава региона Александр Бречалов на заседании сессии республиканского Госсовета, в настоящее время в очереди на квартиры остаются почти 3 тыс. детей-сирот, у которых нет собственного жилья, но есть право на его получение за счёт государства.
В республике поставлена задача решить данный вопрос до 2025 года.
Также стало известно, что на еженедельном оперативном совещании в Самарской области рассмотрели вопрос обеспечения жильём детей-сирот, передаёт volga.news.
Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьёва рассказала, что в 2021 году было запланировано купить и передать 680 квартир. Уже приобретено 656 квартир, ещё 24 будут куплены до конца года.
Ранее глава Департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов рассказал о работе по предоставлению жилья детям-сиротам.