В Удмуртии рассказали о планах по обеспечению жильём детей-сирот в 2022 году

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В Удмуртии планируют обеспечить жильём не менее 500 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2022 году. На эти цели направят более 600 млн рублей.
В Удмуртии рассказали о планах по обеспечению жильём детей-сирот в 2022 году
  • Pixabay

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Как отметил глава региона Александр Бречалов на заседании сессии республиканского Госсовета, в настоящее время в очереди на квартиры остаются почти 3 тыс. детей-сирот, у которых нет собственного жилья, но есть право на его получение за счёт государства.

В республике поставлена задача решить данный вопрос до 2025 года.

Также стало известно, что на еженедельном оперативном совещании в Самарской области рассмотрели вопрос обеспечения жильём детей-сирот, передаёт volga.news.

Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьёва рассказала, что в 2021 году было запланировано купить и передать 680 квартир. Уже приобретено 656 квартир, ещё 24 будут куплены до конца года.

Ранее глава Департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов рассказал о работе по предоставлению жилья детям-сиротам.

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