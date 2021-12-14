В центре им. Чумакова заявили об усилении эффекта комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19
- Reuters
Об этом он рассказал на общем собрании Российской академии наук.
«Мы посмотрели, что комбинация гриппозной вакцины и ковидной вакцины имеет даже потенцирующий (усиливающий. — RT) эффект, что крайне перспективно», — приводит РИА Новости слова Ишмухаметова.
Ранее стало известно, что центр им. Чумакова проведёт исследования омикрон-штамма коронавируса для определения эффективности вакцины «КовиВак».