В центре им. Чумакова заявили об усилении эффекта комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19

Короткая ссылка
Введение комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса, разработанной центром им. Чумакова, усиливает эффект медицинских препаратов. Об этом заявил глава центра Айдар Ишмухаметов.
В центре им. Чумакова заявили об усилении эффекта комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19
  • Reuters

Об этом он рассказал на общем собрании Российской академии наук.

«Мы посмотрели, что комбинация гриппозной вакцины и ковидной вакцины имеет даже потенцирующий (усиливающий. — RT) эффект, что крайне перспективно», — приводит РИА Новости слова Ишмухаметова.

Ранее стало известно, что центр им. Чумакова проведёт исследования омикрон-штамма коронавируса для определения эффективности вакцины «КовиВак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить