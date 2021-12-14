В центре им. Чумакова заявили об усилении эффекта комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19

Введение комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса, разработанной центром им. Чумакова, усиливает эффект медицинских препаратов. Об этом заявил глава центра Айдар Ишмухаметов.

Об этом он рассказал на общем собрании Российской академии наук.

«Мы посмотрели, что комбинация гриппозной вакцины и ковидной вакцины имеет даже потенцирующий (усиливающий. — RT) эффект, что крайне перспективно», — приводит РИА Новости слова Ишмухаметова.

Ранее стало известно, что центр им. Чумакова проведёт исследования омикрон-штамма коронавируса для определения эффективности вакцины «КовиВак».