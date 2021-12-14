В Москве сообщили о расширении программы создания мест приложения труда

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные власти расширили программу создания мест приложения труда.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Программа работает с 2020 года и позволяет привлекать бизнес к строительству промышленных, коммерческих и социальных объектов, создавать новые рабочие места за пределами ТТК и МКАД.

«Москва заключила уже 13 соглашений по программе мест приложения труда. Благодаря этому в городе будет построено более 780 тыс. кв. м недвижимости и создано почти 22 тыс. рабочих мест. Девелоперы получат от города льготы на 33,3 млрд рублей», — сказал Ефимов.

По его словам, программу доработали в части учёта льгот, а также вовлечения простаивающих объектов в экономический оборот.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о планах по комплексному развитию ещё трёх промзон.