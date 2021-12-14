В Москве сообщили о расширении программы создания мест приложения труда
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
Программа работает с 2020 года и позволяет привлекать бизнес к строительству промышленных, коммерческих и социальных объектов, создавать новые рабочие места за пределами ТТК и МКАД.
«Москва заключила уже 13 соглашений по программе мест приложения труда. Благодаря этому в городе будет построено более 780 тыс. кв. м недвижимости и создано почти 22 тыс. рабочих мест. Девелоперы получат от города льготы на 33,3 млрд рублей», — сказал Ефимов.
По его словам, программу доработали в части учёта льгот, а также вовлечения простаивающих объектов в экономический оборот.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о планах по комплексному развитию ещё трёх промзон.