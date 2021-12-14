ЕГЭ в 2022 году планируется провести в доковидном формате

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Единый государственный экзамен в 2022 году планируется провести офлайн, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
ЕГЭ в 2022 году планируется провести в доковидном формате
  • РИА Новости

«Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Досрочная сдача ЕГЭ может пройти с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни.

Основной период экзаменов — с 26 мая по 2 июля.

При этом отмечается, что если весной будет значительное ухудшение эпидемической обстановки, то будет принято решение о переносе весенней волны.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2022 году ЕГЭ пройдёт в обычном формате, если не будет очередных волн коронавирусной инфекции.

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