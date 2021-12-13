Объявлены лауреаты премии «Студент года»

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Стали известны лауреаты национальной премии «Студент года» — совместного проекта Российского союза молодёжи и президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Объявлены лауреаты премии «Студент года»
  • © Российский Союз Молодёжи
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Обладателем Гран-при стала Алия Аглиуллина из Республики Татарстан. Она также победила в номинации «Староста года». В настоящее время Аглиуллина учится на третьем курсе казанского филиала Российского государственного университета правосудия.

«В финале премии приняли участие 400 студентов техникумов и колледжей. По итогам конкурсной борьбы у Томской области и Республики Татарстан наибольшее количество наград — четыре, по три — у Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Курской и Московской областей, по две награды завоевали студенты Ульяновской области и Республики Калмыкия», — заявил председатель РСМ, член Общественной палаты Павел Красноруцкий.

Ранее kp.ru сообщало, что во всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход» победили 200 студентов.

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