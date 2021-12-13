В Тюменской области вводят карантин для вернувшихся из ряда стран граждан

В Тюменской области вводится 14-дневный карантин для прилетевших из Гонконга и стран Африки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной информационный центр.

«Лица, прибывающие из стран Африки, а также из Гонконга, обязаны в течение 14 дней соблюдать режим изоляции», — говорится в сообщении.

Прибывшие из этих стран граждане также должны будут дважды сдать ПЦР-тест.

Ранее заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 после полёта.