В Тюменской области вводят карантин для вернувшихся из ряда стран граждан
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной информационный центр.
«Лица, прибывающие из стран Африки, а также из Гонконга, обязаны в течение 14 дней соблюдать режим изоляции», — говорится в сообщении.
Прибывшие из этих стран граждане также должны будут дважды сдать ПЦР-тест.
Ранее заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 после полёта.