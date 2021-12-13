Юрист Красовская напомнила о дополнительных выплатах пенсионерам в ряде регионов

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила о дополнительных выплатах пенсионерам в ряде регионов.
Юрист Красовская напомнила о дополнительных выплатах пенсионерам в ряде регионов
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Какие-то регионы устанавливают дополнительные выплаты пенсионерам. В частности, за прививку от новой коронавирусной инфекции», — заявила она в беседе с Life.ru.

Например, отметила Красовская, в Москве предусмотрена компенсационная выплата в размере 10 тыс. рублей для граждан старше 65 лет, полностью прошедших вакцинацию двухкомпонентной вакциной с 12 октября до 31 декабря 2021 года или ревакцинацию, вместо подарочного набора.

«Единовременная материальная поддержка также предусмотрена в Республике Хакасия. Она предназначена для местных жителей, родившихся до 31 декабря 1961 года, достигших возраста 60 лет и старше на дату постановки вакцины от коронавируса — с 11 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года», — сказала юрист.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат пенсию за январь в декабре.

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