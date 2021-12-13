Напавшего на стоматолога в Москве мужчину задержал участковый полиции

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Мужчину, напавшего с ножом на врача-стоматолога в частной клинике в Ясном проезде в Москве, задержал участковый уполномоченный полиции.
Напавшего на стоматолога в Москве мужчину задержал участковый полиции
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Отмечается, что 13 декабря между неизвестным и врачом произошёл конфликт на бытовой почве.

По предварительной информации, мужчина причинил ножевое ранение стоматологу, так как был недоволен результатом лечения.

«Участковым уполномоченным полиции подозреваемый был задержан, им оказался местный житель 1961 года рождения», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения на врача в стоматологической клинике на севере Москвы.

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