В Челябинской области ослабили коронавирусные ограничения для посетителей театров

В Челябинской области до 70% увеличили порог посещения театров и концертов. Об этом заявил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

«С сегодняшнего дня это касается театров и концертной деятельности. Порог заполнения залов увеличился с 50 до 70%», — цитирует Бетехтина URA.RU.

Он отметил, что ослабление ограничений связано с улучшением эпидемиологической обстановки в Челябинской области.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, может стать финальным для пандемии COVID-19 и всё будет зависеть только от поведения населения.