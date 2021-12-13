В Челябинской области ослабили коронавирусные ограничения для посетителей театров
- Reuters
«С сегодняшнего дня это касается театров и концертной деятельности. Порог заполнения залов увеличился с 50 до 70%», — цитирует Бетехтина URA.RU.
Он отметил, что ослабление ограничений связано с улучшением эпидемиологической обстановки в Челябинской области.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, может стать финальным для пандемии COVID-19 и всё будет зависеть только от поведения населения.