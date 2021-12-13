Полиция в Москве проверяет сообщения о нападении с ножом в стоматологии

Полиция Москвы проверяет сообщения о нападении мужчины с ножом в стоматологической клинике на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД.

© Евгений Одиноков

РИА Новости

«Пока проверяем эту информацию», — сказали агентству. Как ранее сообщил источник ТАСС, на севере Москвы мужчина напал с ножом на врача стоматологии, пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Полицию вызвали очевидцы.