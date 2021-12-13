Полиция в Москве проверяет сообщения о нападении с ножом в стоматологии

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Полиция Москвы проверяет сообщения о нападении мужчины с ножом в стоматологической клинике на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД.
Полиция в Москве проверяет сообщения о нападении с ножом в стоматологии
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Пока проверяем эту информацию», — сказали агентству.

Как ранее сообщил источник ТАСС, на севере Москвы мужчина напал с ножом на врача стоматологии, пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Полицию вызвали очевидцы.

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