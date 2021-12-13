Полиция в Москве проверяет сообщения о нападении с ножом в стоматологии
Полиция Москвы проверяет сообщения о нападении мужчины с ножом в стоматологической клинике на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД.
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«Пока проверяем эту информацию», — сказали агентству.
Как ранее сообщил источник ТАСС, на севере Москвы мужчина напал с ножом на врача стоматологии, пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Полицию вызвали очевидцы.
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