Юрист Гусятников объяснил популярность звонков роботов-мошенников

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Пётр Гусятников, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners, заявил, что 35-кратный рост числа звонков с подозрением на мошенничество россиянам с помощью роботов связан с тем, что эта схема пока хорошо работает, поскольку роботам доверяют больше, чем людям.
Юрист Гусятников объяснил популярность звонков роботов-мошенников
  • Pixabay

«Сам факт того, что говорит робот, а не человек, на удивление начинает внушать больше доверия, потому что все привыкли к тому, что если вам звонит незнакомый человек, то это либо спам, либо мошенник. Роботы же призваны информировать, и ничего плохого от них никто не ждёт», — отметил юрист в беседе с изданием «Известия».

Он призвал граждан не терять бдительность.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с финансовыми пирамидами.

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