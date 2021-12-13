Юрист Гусятников объяснил популярность звонков роботов-мошенников

Пётр Гусятников, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners, заявил, что 35-кратный рост числа звонков с подозрением на мошенничество россиянам с помощью роботов связан с тем, что эта схема пока хорошо работает, поскольку роботам доверяют больше, чем людям.

«Сам факт того, что говорит робот, а не человек, на удивление начинает внушать больше доверия, потому что все привыкли к тому, что если вам звонит незнакомый человек, то это либо спам, либо мошенник. Роботы же призваны информировать, и ничего плохого от них никто не ждёт», — отметил юрист в беседе с изданием «Известия».

Он призвал граждан не терять бдительность.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с финансовыми пирамидами.