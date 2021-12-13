Юрист Гусятников объяснил популярность звонков роботов-мошенников
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«Сам факт того, что говорит робот, а не человек, на удивление начинает внушать больше доверия, потому что все привыкли к тому, что если вам звонит незнакомый человек, то это либо спам, либо мошенник. Роботы же призваны информировать, и ничего плохого от них никто не ждёт», — отметил юрист в беседе с изданием «Известия».
Он призвал граждан не терять бдительность.
Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с финансовыми пирамидами.