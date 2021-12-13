«Известия»: Госдума во втором чтении рассмотрит запрет на вылов китов в культурных целях

Госдума 14 декабря во втором чтении рассмотрит законопроект правительства, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней с учётом их биологических особенностей и значения для экосистемы морей, пишет газета «Известия».

По информации издания, во втором чтении рассмотрят законопроект «О внесении изменений в статью 15 ФЗ «Об исключительной экономической зоне России» и статью 26 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Документ был разработан по поручению президента России.

Согласно поправкам депутатов Госдумы от «Единой России» Владимира Бурматова, Светланы Бессараб и Николая Валуева ко второму чтению законопроекта, этих же животных предлагается запретить для вылова в учебных и культурно-просветительских целях.

Как уточняется, законопроект был внесён правительством в Госдуму ещё в мае, а его рассмотрение парламентом в первом чтении прошло 13 октября. Изначально планировалось, что второе чтение состоится 22-го числа того же месяца, но этого не произошло.

«Мне сложно сказать, с чем именно связано это промедление. На самом деле президент дал это поручение ещё два года назад, но оно почему-то до сих пор не выполнено. Когда законопроект рассматривался в Госдуме в первом чтении, я задавал этот вопрос министру, однако ответа так и не получил», — сказал газете один из авторов поправки, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он призвал полностью запретить рыболовный промысел в культурно-просветительских целях в России.