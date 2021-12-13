Прокуратура Тюменской области начала проверку из-за гибели младенца в детдоме
- РИА Новости
Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что ребёнок скончался 12 декабря.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку, выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению должностными лицами учреждения своих обязанностей», — рассказали в пресс-службе.
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Уточняется, что отдельную проверку ведут сотрудники регионального управления СКР.
Ранее ФАН писало, что прокуратура, приморские Минздрав и Следственный комитет выясняют обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика, поступившего в больницу Владивостока с болями в животе.