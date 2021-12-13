Прокуратура Тюменской области начала проверку из-за гибели младенца в детдоме

Прокуратура Тюменской области организовала проверку специализированного дома ребёнка по факту гибели трёхмесячного младенца.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ребёнок скончался 12 декабря.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку, выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению должностными лицами учреждения своих обязанностей», — рассказали в пресс-службе.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Уточняется, что отдельную проверку ведут сотрудники регионального управления СКР.

Ранее ФАН писало, что прокуратура, приморские Минздрав и Следственный комитет выясняют обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика, поступившего в больницу Владивостока с болями в животе.