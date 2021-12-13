Бочкарёв: у станции метро «Прокшино» появятся горнолыжный курорт и киностудия

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Около 500 тыс. кв. м спортивных, рекреационных, культурно-развлекательных и других объектов появятся на территории кластера «Прокшино», заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: у станции метро «Прокшино» появятся горнолыжный курорт и киностудия
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«На территории более 130 га рядом со станцией метро «Прокшино» инвестор реализует проект спортивно-событийного кластера, в рамках которого планирует построить порядка 500 тыс. кв. м объектов делового, спортивного, спортивно-развлекательного, досугового, культурно-развлекательного и образовательного назначения», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что в состав кластера войдёт горнолыжный курорт с высотой горы 101 м и 11 трассами протяжённостью до 1 км.

«Также запланировано строительство крытого центра экстремальных видов спорта, ледового комплекса, всесезонного аквакурорта с пляжной зоной, киностудии и детского естествоведческого музея. Кроме того, на территории благоустроят парковую зону», — рассказал заммэра.

По его словам, на территории кластера также разместят объекты деловой и торговой инфраструктуры.

«Благодаря реализации проекта у москвичей и жителей ТиНАО появится новая точка притяжения и место для занятий спортом и проведения досуга», — заявил Бочкарёв.

Как добавил заммэра, инвесторский проект даст столице дополнительные рабочие места, которые уже обеспеченны хорошей транспортной доступностью.

Станция «Прокшино» была введена в 2019 году в составе участка Сокольнической линии «Саларьево» — «Коммунарка».

Ранее сообщалось, что в Москве рассказали о планах по комплексному развитию ещё трёх промзон.

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