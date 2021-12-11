В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на складе с лакокрасочными изделиями

Короткая ссылка
Пожарные локализовали возгорание на площади 1400 кв. м на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону.
В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на складе с лакокрасочными изделиями
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Ростовской области.

«В 19:22 мск (зафиксирована. — RT) локализация на площади 1400 кв. м», — говорится в сообщении.

Пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности. В тушении принимают участие 99 человек, задействованы 30 единиц техники, а также пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что пожар в противотуберкулёзном санатории в Ханты-Мансийске локализовали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить