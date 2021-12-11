В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на складе с лакокрасочными изделиями

Пожарные локализовали возгорание на площади 1400 кв. м на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Ростовской области.

«В 19:22 мск (зафиксирована. — RT) локализация на площади 1400 кв. м», — говорится в сообщении.

Пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности. В тушении принимают участие 99 человек, задействованы 30 единиц техники, а также пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что пожар в противотуберкулёзном санатории в Ханты-Мансийске локализовали.