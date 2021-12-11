Три человека погибли в результате пожара в квартире в Карелии

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В результате пожара в квартире жилого дома в городе Медвежьегорске в Карелии погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
Три человека погибли в результате пожара в квартире в Карелии
  • РИА Новости

«11 декабря следователями по факту обнаружения на месте пожара тел троих граждан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109  УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ночное время с 10 по 11 декабря в квартире жилого дома произошло возгорание. 

Ранее в результате пожара в колонии в Новгородской области один человек погиб, ещё четверо пострадали. 

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