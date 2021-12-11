Три человека погибли в результате пожара в квартире в Карелии
- РИА Новости
«11 декабря следователями по факту обнаружения на месте пожара тел троих граждан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в ночное время с 10 по 11 декабря в квартире жилого дома произошло возгорание.
Ранее в результате пожара в колонии в Новгородской области один человек погиб, ещё четверо пострадали.