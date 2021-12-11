В детском противотуберкулёзном санатории в Ханты-Мансийске произошёл пожар

Пожар произошёл в здании детского противотуберкулёзного санатория в Ханты-Мансийске. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«В 13:26 (11:23 мск) сообщение поступило, в 13:33 (11:33 мск) сотрудники МЧС прибыли на место», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «на момент прибытия было задымление чердачных помещений, внутри здания никого не было».

«Очаг обнаружен в районе одного из кабинетов. Ведутся работы по ликвидации», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном жилом доме в Уссурийске погибли пять человек.