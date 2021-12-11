В детском противотуберкулёзном санатории в Ханты-Мансийске произошёл пожар
- РИА Новости
«В 13:26 (11:23 мск) сообщение поступило, в 13:33 (11:33 мск) сотрудники МЧС прибыли на место», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «на момент прибытия было задымление чердачных помещений, внутри здания никого не было».
«Очаг обнаружен в районе одного из кабинетов. Ведутся работы по ликвидации», — рассказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном жилом доме в Уссурийске погибли пять человек.