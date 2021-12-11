Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» совершил заход на Филиппины

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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» совершил заход в порт Манила (Филиппины). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илью Колесникова.
Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» совершил заход на Филиппины
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Как сообщает агентство, корабль возвращается в пункт базирования во Владивосток после участия в первых военно-морских учениях России и стран АСЕАН — «ARNEX-2021», которые проходили в районе острова Ве у берегов Индонезии, информирует ТОФ.

«Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил плановый заход в порт Манила (Республика Филиппины) для пополнения материальных запасов и продовольствия», — рассказал Колесников.

Он добавил, что после пополнения запасов в филиппинском порту корабль продолжит переход на главную базу Тихоокеанского флота.

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